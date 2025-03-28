НБА. Лейкерс без Лэня драматично уступили Чикаго, Юта без Михайлюка проиграла Хьюстону

Лидеры конференций Оклахома и Кливленд продолжили победные серии, Индиана с чудовищным счетом прихлопнула Вашингтон

В ночь на 28 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс на выезде драматично упустили победу над Чикаго Буллз, ведя +16 после третьей четверти — 117:119. Джош Гидди принес победу хозяевам баззером с центра площадки. Это четвертое поражение лос-анджелесской команды в пяти последних матчах.

Юта Джаз в очередной раз проиграла — Хьюстону дома со счетом 110:121 — и продолжает замыкать таблицу Западной конференции. Лейкерс — пятые там же.

Украинцы Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк были в заявках, соответственно, Лейкерс и Юты, но игрового времени не получили.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс — 109:162 (31:45, 30:38, 27:42, 21:37)

Кливленд Кавальерс — Сан-Антонио Сперс — 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33)

Орландо Мэджик — Даллас Мэверикс — 92:101 (17:19, 33:24, 20:34, 22:24)

Майами Хит — Атланта Хокс — 122:112 (22:32, 38:23, 33:25, 29:32)

Чикаго Буллз — Лос-Анджелес Лейкерс — 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)

Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гриззлис — 125:104 (32:33, 31:26, 28:30, 34:15)

Юта Джаз — Хьюстон Рокетс — 110:121 (24:27, 27:26, 29:36, 30:32)

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Сакраменто Кингз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 128:107 (36:27, 32:23, 32:32, 28:25)

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