Черкасские Мавпы взяли реванш у Кривбасса в последнем матче 2024 года в Суперлиге FAVBET

Трудовая победа позволила команде Нагорного завершить год на третьем месте

Черкасские Мавпы сумели на позитиве завершить 2024 год, одержав тяжелую победу над Кривбассом в матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 79:77.

Хозяевам площадки удалось взять реванш за вчерашнее поражение (67:71). При этом первая четверть осталась за Кривбассом, но к середине игры был зафиксирован уже незначительный перевес команды Дмитрия Нагорного.

По ходу третьей четверти Мавпам удалось уйти в небольшой отрыв. В начале четвертого игрового отрезка хозяева вели в 12 очков, но затем Кривбасс стал наверстывать отставание — и в итоге почти сравнял счет, но все-таки Черкасские Мавпы смогли отстоять трудовую победу.

У Кривбасса снова сильный матч выдал Михаил Бублик, набравший 28 очков. Но MVP встречи был признан его оппонент, автор дабл-дабла Лев Кошеватский.

Черкасские Мавпы завершают год на третьем месте, Кривбасс остается пятым в турнирной таблице Суперлиги FAVBET.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Кривбасс — Черкасские Мавпы — 77:79 (23:21, 14:18, 19:28, 21:12)

Кривбасс: Бублик (28 + 5 подборов), Ловингс (23 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата — 3 потери), Триколенко (12 + 7 подборов), Келли (8 + 4 подбора), Водолазский (3 + 7 подборов), Товкач (3), Быков (0 + 5 подборов)

Черкасские Мавпы: Агафонов (20 + 3 подбора), Климов (20), Кошеватский (18 + 10 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Марченко (14 + 3 подбора + 7 передач — 3 потери), Пирогов (5 + 5 подборов + 3 блок-шота), Клебан (2 + 7 подборов)

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