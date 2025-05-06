Фенербахче, Олимпиакос, Монако и Панатинаикос. Известны все участники Финала четырех Евролиги-2024/25

Решающая стадия турнира пройдет в Абу-Даби 23-25 мая

Во вторник, 6 мая, стали известны все участники Финала четырех Евролиги-2024/25. Последние две путевки добыли Монако и Панатинаикос.

Монако на своей площадке вырвал победу у Барселоны в решающем, пятом поединке четвертьфинального противостояния — 85:84. Панатинаикос, действующий чемпион Евролиги, прошел дальше благодаря домашнему успеху в пятом матче с Анадолу Эфес — 75:67.

Ранее в Финал четырех пробились Фенербахче и Олимпиакос, которые в четвертьфинальных поединках оказались сильнее Парижа (счет в серии — 3:0) и мадридского Реала (3:1).

Финал четырех Евролиги-2024/25 пройдет в Абу-Даби. 23 мая в 1/2 финала Олимпиакос сыграет с Монако, а Фенербахче — с Панатинаикосом. Финал и матч за третье место запланированы на 25 мая.

Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Пятые матчи

Монако — Барселона — 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Счет в серии — 3:2

Панатинаикос — Анадолу Эфес — 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)

Счет в серии — 3:2

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