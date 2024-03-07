Баскетбол
«Ліверпуль» зранку анонсував колабу з Леброном та викотив нові елітні шмотки
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Сакраменто Лэня обыграл на выезде Лейкерс в НБА
Украинец совершил три подбора за 10 минут на площадке Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз,...
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👀 Мудрик прийшов на матч плей-оф баскетбольного Єврокубка разом з відомим боксером
6 березня «Лондон Лайонс» грає матч Єврокубка проти «Тюрк Телекома». Зустріч відбувається в англійський...
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ВОУ! Інгрем розкішно обіграв гравця «Торонто» та вколотив дикий данк
6 лютого «Пеліканс» перемогли «Торонто» з рахунком 139:98. Одним з найкращий моментів поєдинку став...
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🤮 В Україні не люблять «Аріс» – через скандальні матчі з «Динамо» у Лізі конференцій. Пам’ятаєте цей треш?
Грецький «Аріс» стане першим суперником українського «Прометея» в плей-оф баскетбольного Єврокубка – команди зіграють...