Черкасские Мавпы сломили сопротивление Старого Луцка в Суперлиге

Команда Дмитрия Нагорного идет на четвертой строчке в регулярном чемпионате

Черкасские Мавпы обыграли Старый Луцк в матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 78:68.

Начало встречи было за луцкой командой, которая повела с перевесом +10 очков. Мавпы сократили отставание, но далее остались в роли догоняющих. Перелом произошел в заключительной четверти — черкасская команда выиграла ее с преимуществом +13 очков и победила в матче. MVP встречи стал защитник Кирилл Марченко, на счету которого 28 очков и 6 ассистов.

Мавпы занимают четвертую строчку регулярного первенства. Команда Дмитрия Нагорного одержала 14-ю победу. Старый Луцк закрепился на седьмом месте с семью победами.

В заключительном матче регулярного сезона Мавпы сыграют против БК Ровно в борьбе за третье место Суперлиги. Старый Луцк встретится с Кривбассом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Старый Луцк — 78:68 (19:22, 12:13, 24:23, 23:10)

Черкасские Мавпы: Марченко (28+6 передач), Климов (13), Дюпри (10+11 подборов + 7 передач), Агафонов (10+6 подборов), Пирогов (10+7 подборов), Клебан (4), Упырь (3)

Старый Луцк: Лесик (12+6 подборов), Горобченко (12+5 подборов + 5 передач), Лавани (11), Дюпин (10), Ньотон (10), Михайлов (5+6 подборов), Кольченко (5), Тимощук (3)

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