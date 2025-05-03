Конев признан лучшим форвардом Суперлиги FAVBET-2024/25, Сушкин стал лучшим молодым игроком

Владимир Конев добыл эту индивидуальную награду второй сезон подряд

Владимир Конев из Днепра признан лучшим форвардом Суперлиги FAVBET-2024/25.

35-летний игрок добыл эту индивидуальную награду второй сезон кряду.

Лидер днепрян в текущей кампании провел 33 матча, в среднем набирая 11,6 очков, 5,8 подборов и 4,2 передачи. Владимир Конев 4 раза попадал в символические сборные игровых недель нынешнего сезона.

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Лучшим молодым игроком сезона был признан Егор Сушкин из Киев-Баскета. Эта индивидуальная награда вручается игрокам не старше 21 года.

18-летний разыгрывающий отыграл в нынешнем сезоне 36 матчей, в среднем набирая 14,1 очко, 3,2 подбора и отдавая 3,1 передачи. Егор дважды попадал в символические сборные игровых недель.

Чемпионом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр, который в напряженной финальной серии из трех поединков обыграл Киев-Баскет. Бронзовые медали нынешнего сезона в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли БК Ровно.

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