Райан пролетел в бою с Ромеро. Не сделал ничего, чтобы победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия (слева)

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке, США, состоялся большой турнир, на котором в ринг вернулся американец Райан Гарсия (24–2, 20 КО). Его оппонентом стал бывший чемпион мира Роландо Ромеро (17–2, 13 КО), который, как и Райан, впервые серьезно боксировал в рамках полусреднего веса.

Все, кто ждал здесь драки, ее не дождались. Потому что парни решили устроить полуактивное шоу, в котором не было места ярким разменам и попаданиям.

Ромеро и Райан давно спарринговали. С тех пор многое изменилось, кроме результата

На момент спарринга, снятого на более чем 20-минутном видео, Райан Гарсия уже имел определенный статус. Это была звезда инстаграма с кучей подписчиков, приходивших через вирусные видео. На них Гарсия бил то грушу на скорость, то кого-то по защитному жилету изо всех сил. А еще дополнительно нокаутировал соперников, которые были явно ниже классом.

Ромеро был менее известным боксером. Он вообще и любительской школы не имеет, но довольно уверенно переработал фаворита в тренировочном поединке.

Конечно, это ничего не значит. Это говорил Райан и понимали все. Тем более, что время прошло, и за этот период многое изменилось. Оба успели проиграть, вернуться. Ролли так вообще проигрывал дважды. Да и вообще не сильно улучшился как боксер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарсія – Ромеро

Гарсия же возвращался после кучи скандалов. Бардак перед встречей с Девином Хейни, проваленная церемония взвешивания, победа и проблемы с допингом – со всем этим Райан пересекся год назад. Теперь нужно было реабилитироваться.

Ромеро казался хорошей кандидатурой. Не очень умный боксер, рассчитывающий на силу удара и физическую доминацию. Уже несколько раз подбитый летчик, но все еще молодой боксер с общей историей.

Однако для Райана все сложилось совсем не так. Он провалил старт встречи. 1-й раунд прошел почти без активностей, 2-й оказался неудобным – там прилетело так, что Гарсия побывал в нокдауне. Причем после левого бокового, что характерно для бойца, который считает именно этот удар своим главным.

Что с тех пор исправил Райан? Ничего. Он так и продолжил методично идти вперед, пытаться зажать соперника. Тот не зажимался, потому что Гарсия не так, чтобы очень сильно пытался. Попадать силовым левым боковым не получалось – соперник его блокировал. Попадать другими ударами – тоже.

В какой-то момент противостояние превратилось в бесконечное хождение друг за другом и попыткой украсть эпизод или раунд. На это было сложно смотреть, и от раунда к раунду становилось понятно, что Гарсия не может победить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роландо Ромеро

Это тот случай, когда «не может» – это не какое-то иллюзорное высказывание. Это имеет буквально этот же смысл. Он не может победить, потому что не делает для этого ничего. Не пытается обострить, не пытается изменить подход к самому бою. Просто идет за оппонентом в надежде, что чем-то попадет. Однако, когда не попадает, то ничего не меняет снова.

Походив так, парни пришли к решению судей: 115–112 дважды и целых 118–109 для Роландо Ромеро. Тот самый случай, когда все оценки – нормально, потому что Райан что-то делал, но постоянно этого было недостаточно.

После поражения Гарсия немного плакал в автобусе – это попало на камеры. Однако почему он вообще ничего не сделал в ринге – загадка.

Что теперь?

Реванш между Гарсией и Хейни, видимо, теперь не актуален. Хотя бы на некоторое время. Райану нужна победа и желательно в лучшем стиле, чем вот это бессмысленное хождение вокруг да около.

Вариантов денежному американцу всегда хватало. Тот же Конор Бенн, который прибыл на турнир, чтобы вызвать американца на противостояние.

Или любой из полусреднего веса, раз уж Гарсия перешел сюда окончательно. Не обязательно чемпион. Да и вообще желательно не чемпион. Однако кто-то, с кем можно себя проявить.

Ромеро неожиданно быстро приблизился к Джарону Эннису. Раз – и в моменте стал регулярным чемпионом WBA. Титулом суперчемпиона владеет как раз Джарон, а это значит, что Ромеро может претендовать на такой бой.

Сам Роландо не говорил о планах после поединка. Он сказал, что считает реванш Райана и Девина хорошим боем, а сам он пока ничего не планировал. Выглядело так, будто парень сам не верил, что победит.

Однако додержится ли Ролли до встречи с Эннисом, пока непонятно. Джарону следует провести защиту пояса против другого бойца, а Роландо скорее всего назначат здесь претендента.

Однако если Ролли одолеет и его, кажется, встречи с Эннисом будет не избежать.

sport.ua