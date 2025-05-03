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Футбол

Бундеслига. Поульсен крадет праздник у Баварии или день камбеков в Германии

Бундеслига. Поульсен крадет праздник у Баварии или день камбеков в Германии

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    • Бундеслига. 32-й тур

    Лейпциг, РБ Арена

    РБ Лейпциг – Бавария 3:3

    Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 – Дайер 62, Олисе 63, Сане 83

    Лейпциг: Вандервордт – Неделькович (Гертрюйда, 86), Клостерманн, Лукеба, Раум – Зайвальд, Айдара (Вермерен, 69) – Кампль (Баку, 78), Хави – Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 86)

    Бавария: Урбиг – Боэ (Горецка, 61), Дайер, Станишич, Лаймер – Киммих, Павлович – Олисе, Сане – Гнабри (Пальинья, 88), Мюллер (Коман, 61)

    Менхенгладбах, Боруссия-Парк

    Боруссия М – Хоффенхайм 4:4

    Голы: Кьяродиа 5, Райтц 32, Онора 64, Кляйндинст 90+1 – Чавес 43, Бюльтер 54, Гложек 73, Табакович 81

    Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

    Унион – Вердер 2:2

    Голы: Роте 37, Бенеш 84 – Стаге 2, 15

    Гамбург, Миллернтор-Штадион

    Санкт-Паули – Штутгарт 0:1

    Гол: Вольтемаде 88

    Удаление в составе хозяев: ван дер Хейден 57

    www.ua-football.com

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