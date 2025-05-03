Капитан сборной Украины: «Эмоций после чемпионата мира нет»

ФХУ. Игорь Мережко

Капитан сборной Украины по хоккею Игорь Мережко оценил поражение 2:3 от Японии в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A. Даже один пункт вывел бы команду в элитный дивизион.

«Эмоций нет. Тяжелый результат, но будем надеяться, может, Румыния сможет сыграть хорошо для нас с Италией (Италия выиграла и вышла в элиту – прим). Позитивных эмоций у нас нет», – сказал Мережко.

Теперь команда зависит от результатов матчей Италии и Великобритании.

ЧМ по хоккею. Украина закончила турнир и зависит от конкурентов. Таблица

sport.ua