Лоран Мекис очень хвалит Айзека Хаджара

Лоран Мекис очень доволен Айзеком Хаджаром, дебютантом Racing Bulls, который, похоже, выступает всё увереннее и во вчерашней квалификации к спринту показал 9-й результат.

Лоран Мекис: «Начать надо с того, что на сложной трассе в Майами, где Айзек раньше никогда не был и никогда не выступал, он сразу пробился в первую десятку. Это было вчера, и посмотрим, как его дела пойдут сегодня.

Природная скорость – его главная сильная сторона. Даже в Австралии, где в воскресенье он попал в драматичную аварию, он успел показать отличную скорость – до выхода в финал квалификации ему тогда не хватило всего полсекунды.

Во-вторых, его отличает очень спокойный подход к делу. Айзек – очень скромный парень, он как губка впитывает все советы, даже если они совсем небольшие, и когда инженеры ему что-то объясняют, он очень внимательно слушает, всё анализирует, а потом снова обращается к нам, задаёт новые вопросы и запрашивает дополнительную информацию.

Я бы сказал так: тот факт, что он стартует в сегодняшнем спринте позади гонщиков из четырёх топ-команд, говорит сам за себя. Наша VCARB 02 по скорости уступает машинам этих парней, однако он проиграл им не так уж много.

Но мы допустим большую ошибку, если на этом остановимся – мы намерены добиться ещё более высоких результатов, поэтому продолжим работать и поможем Айзеку развиваться».

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