Хейни выиграл у Рамиреса, но это было сложно. Сложно смотреть на это 

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В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке, США, состоялся большой турнир, на котором в ринг вернулся американец Девин Хейни (32–0, 15 КО). Его оппонентом стал Хосе Карлос Рамирес (29–3, 18 КО), который рассматривался как человек, который может потенциально создать проблемы для фаворита. Однако на деле не смог.

В то же время стоит отметить и то, что Девин тоже выложился на полную, чтобы не допустить ни одного удара по себе от оппонента.

Хейни выиграл бой. Однако на это было невозможно смотреть

Так уж сложилось, что, помимо прочего, шоу на Таймс-Сквер было уникально тем, что началось довольно рано. В карде было всего пять противостояний, и первое началось около 17:00 по местному времени. То есть трансляция стартовала в 00:00 по Киеву. И досидеть до боя Хейни, который шел предпоследним, было уже большим достижением.

Девин же сделал все, чтобы увидеть результат судей стало настоящим подвигом. Ведь на его бокс было сложно смотреть. Конечно же, это не было плохое выступление. Девин Хейни вообще не позволяет себе плохо боксировать никогда, кроме случаев, когда напротив стоит Райан Гарсия. Тогда его состояние резко ухудшается, Девину хочется идти в размены и падать от боковых. Но интересно ли это было? Тот ли это бой, который действительно хотелось бы смотреть не то, чтобы еще раз, но хотя бы в этот раз? Точно и безусловно – нет.

Американец с первой секунды 1-го же раунда вспомнил о том, как хорошо защищается на ногах. И начал делать исключительно это. Если Райан Гарсия в следующем поединке будет бесцельно преследовать Роландо Ромеро и пытаться донести хоть какой-то удар, то здесь ситуация была обратная. Хейни не давал сопернику сделать ничего.

Девин останавливался лишь эпизодически. А как только появлялась опасность, Хосе Карлос Рамирес попадал в клинч. Их разнимали, и забег начинался заново. Почему же тогда Рамирес ничего не сделал? Логичный вопрос, да? Но, кажется, он не мог. Вообще никогда Хосе Карлос не отличался страшным умением резать углы. Его хватало на менее подвижных оппонентов, людей с худшим уровнем бокса. Однако не хватало на того же Джоша Тейлора, который работал на отходах.

Тейлор тогда между прочим все же придумал, как ему добраться до соперника так, чтобы это не было грустно. Тянул Рамиреса на себя, контратаковал, даже отправлял в нокдаун. А Хейни просто бегал. Но это работало. Хосе Карлос иногда доставал соперника джебом. Где-то пробивал силовые в блок или туловище. Однако больше ничего поделать не мог. И не смог в итоге: 119–109 (дважды) и 118–110. Доминирующая победа, да. Однако не интересная, не яркая и не такая, после которой хочется смотреть бои Девина еще.

Очевидная вещь – то, что Девину хотелось вернуться. В прошлом поединке он проиграл, бывал в нокдаунах и вообще был побит. Однако вернуться – это же не только о том, чтобы победить. Это еще и о том, каким именно будет бой и каким именно способом будет добыта эта самая победа.

Это была не та стилистика, на которую хотелось бы рассчитывать. Да, победа в кармане. Однако захотят ли люди снова покупать бои Девина?

Что теперь?

Реванш против Райана не актуален. Причем, не только из-за поражения Гарсии, хотя и в большей степени. Просто кто в ближайшее время захочет снова идти на поединок Девина как на часть главного шоу или главный бой вечера после такого?

Сейчас Хейни следует найти оппонента, с которым можно побоксировать, и чтобы это не было грустно. Хотя большинство в плане шоу зависит именно от американца.

В полусреднем весе таких боксеров немало. Однако на кого согласился американец? Интересно было бы против Конора Бенна, который прилетел, чтобы звать Райана на бой, но после поражения Гарсию никто не трогал. Конор активностью может заставить Хейни работать.

Интересно было бы против Брайана Нормана – чемпиона WBO. Он как раз и яркий, и агрессивный боксер. Однако с Норманом хотел бы встретиться и Эннис для объединения. Здесь все будет зависеть от претендентов и времени.

Хотелось бы сюда отнести и Эймантаса Станениса, но другой контрпанчер его недавно побил. С другой стороны, Джарон имеет удар, а Девин – нет. А это важный фактор сдерживания оппонента.

Не будем забывать и о Шахраме Гиясове из Узбекистана или том же Марио Барриосе из США – другом чемпионе. Однако выдадут ли Хейни на Гиясова – вопрос. А Барриос планирует встретиться с Мэнни Пакьяо, ему не до Хейни.

Для Рамиреса ничего не изменилось. Он проиграл бой, где был тотальным аутсайдером. В то же время выглядел не плохо, но и не хорошо. Ему – 32, но Хосе Карлос не выглядит уже как боксер, который улучшится. Поэтому будет выдавать неплохие встречи, выходить на топов и проигрывать.

Тоже своеобразный путь.

sport.ua