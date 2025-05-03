Лига 1. 32-й тур

Страсбур, Стад де ля Мено

Страсбур – ПСЖ 2:1

Голы: Эрнандес 20 (аг), Лемарешаль 45+3 – Барколя 46

"Пари Сен-Жермен" снова взял передышку перед "Арсеналом", сделав подарок еще одному претенденту на топ-4. На прошлых выходных чемпионы с барского плеча отдали 3 пункта "Ницце", сегодня – "Страсбуру", который таким образом сравнялся с "орлятами" по очкам. И продолжил ожесточенную борьбу за первую квалификацию в ЛЧ в собственной истории.

Луис Энрике ожидаемо ротировал перед ответной игрой с "Арсеналом". Из железно основных в старте оказался только Невеш (отбегал час), а персонажей вроде Маркиньоса и Дембеле не оказалось даже на лавке. Зато Париж померился с самой молодой командой топ-лиг количеством юниоров на поле – 17-летний Аксель Тап дебютировал в Лиге 1, еще два тинейджера Меюлю и Мбайе отбегали весь матч.

Кроме ротации были и тактические эксперименты от Энрике. Который сохранял схему с с тройкой сзади и без мяча, выйдя в 3-4-3, как и хозяева поля. Но даже в таких условиях и при максимальной мотивации оппонента парижане выглядели не хуже. Это как минимум. Не так доминировали, как с "Ниццей", но все равно это было больше похоже на отскок, чем на заслуженную победу "Страсбура".

Красноречивую статистику испортил вялый удар Амо-Амейо издали на последней минуте основного времени. Если бы не он, то "Страсбур" забил бы 2 гола с одного удара в створ. Можно, конечно, шутить про российского вратаря-призрака на воротах ПСЖ. Но вряд ли кто-то другой мог бы выручить после того, как уснувший Люка Эрнандес срезал мяч в свои ворота на 20-й минуте после корнера. И разве что осьминог уровня Доннаруммы мог потащить выстрел Лемарешаля со средней дистанции в самый угол. Это была редкая контратака хозяев.

Барколя напомнил о себе сразу после перерыва, отыграв один мяч. А дальше была трагикомедия в концовке с эпичными сейвами Петровича, самоотверженными блоками Барко и офсайдами, в которых Гонсалу Рамуш раз за раз застревал в решающий момент. 2:1.

Страсбур: Петрович – Дуэ, Сарр (Омобамиделе, 69), Дукуре (Силла, 79)– Морейра (Уаттара, 62), Барко, Андрей Сантос, Баква (Амо-Амейо, 79) – Диарра, Лемарешаль (Нанаси, 79) – Эмега

ПСЖ: Сафонов – Эрнандес (Камара, 46), Бералдо, Тап – Меюлю, Ли Кан Ин (Дуэ, 46), Заир-Эмери, Невеш (Фабиан, 62) – Барколя, Рамуш, Мбайе

www.ua-football.com