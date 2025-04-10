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Футбол

ЛЕ. Рейнджерс – Атлетик 0:0. Драматичные нули в Глазго

ЛЕ. Рейнджерс - Атлетик 0:0. Драматичные нули в Глазго

    • "Рейнджерс" выстоял вдевятером в драматическом матче против "Атлетика", который закончился нулевой ничьей.

    Детальный отчет этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    Стадион: "Айброкс" (Глазго)

    Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

    "Рейнджерс" "Атлетик" 0:0

    *На 82-й минуте Алекс Беренгер не реализовал пенальти (вратарь)

    "Рейнджерс": Келли — Балогун, Прёппер, Стерлинг — Йылмаз (Жефте, 68), Раскин, Райс (Баррон, 68), Таверньер — Хаджи (Байрами, 90+5), Дессерс (Игамане, 85), Черны (Маккосленд, 90+5)

    "Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Альварес, Вивиан, Де Маркос (Горосабель, 90+2) — Хаурехисар, Руис де Галаррета (Прадос, 62) — Н. Уильямс, Сансет (Беренгер, 74), И. Уильямс — Саннади (Гурусета, 62)

    Предупреждения: Руис де Галаррета (29), Саннади (54), Прадос (90+12)

    Удаление: Прёппер (13)

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