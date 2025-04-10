ЛЕ. Рейнджерс – Атлетик 0:0. Драматичные нули в Глазго

"Рейнджерс" выстоял вдевятером в драматическом матче против "Атлетика", который закончился нулевой ничьей.

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Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Стадион: "Айброкс" (Глазго)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Рейнджерс" — "Атлетик" 0:0

*На 82-й минуте Алекс Беренгер не реализовал пенальти (вратарь)

"Рейнджерс": Келли — Балогун, Прёппер, Стерлинг — Йылмаз (Жефте, 68), Раскин, Райс (Баррон, 68), Таверньер — Хаджи (Байрами, 90+5), Дессерс (Игамане, 85), Черны (Маккосленд, 90+5)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Альварес, Вивиан, Де Маркос (Горосабель, 90+2) — Хаурехисар, Руис де Галаррета (Прадос, 62) — Н. Уильямс, Сансет (Беренгер, 74), И. Уильямс — Саннади (Гурусета, 62)

Предупреждения: Руис де Галаррета (29), Саннади (54), Прадос (90+12)

Удаление: Прёппер (13)

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