Монте-Карло. Де Минор разгромил Медведева, Попырин выбил из турнира прошлогоднего финалиста, Циципас и Музетти встретятся в четвертьфинале

Итоги третьего круга на турнире ATP 1000 в Монако



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Маттео Берреттини (Италия) 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:1, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 15) – Алехандро Табило (Чили) 6:3, 3:6, 6:2

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Даниил Медведев (-, 9) 6:2, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) 6:4, 3:6, 7:5

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:1

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• Лоренцо Музетти вышел вперед в противостоянии с Маттео Берреттини, обыграв его во второй раз (это был их первый поединок на грунте). Музетти третий раз дошел до четвертьфинала на турнире АТР 1000 и второй раз сделал это в Монте-Карло (2023). За свой дебютный полуфинал на этом уровне Лоренцо сыграет против действующего чемпиона турнира грека Стефаноса Циципаса, которому проиграл все пять очных поединка, в том числе четыре на грунте.

• Алекс де Минор провел 11-й матч против Даниила Медведева и одержал четвертую победу. Австралиец выиграл 15-й матч на “Мастерсах” на грунте и второй год подряд сыграет в четвертьфинале в Монте-Карло. За место в полуфинале де Минор сыграет против болгарина Григора Димитрова.

• Алексей Попырин, в поединке против прошлогоднего финалиста турнира, отыгрался со счета 3:5 в решающем сете и спас два матчбола. Австралийский теннисист третий раз в карьере дошел до четвертьфинала на “Мастерсе” и впервые сделал это на грунте. Дальше Попырин сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины.

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