Первая ракетка мира Синнер пропустит турнир в Роттердаме, где в прошлом году стал чемпионом: известна причина

Первая ракетка мира Янник Синнер объявил, что не будет защищать титул на турнире ATP 500 в Роттердаме на следующей неделе



Итальянцу требуется дополнительный отдых после победы в финале Australian Open, где он в воскресенье обыграл Александра Зверева и во второй раз подряд завоевал трофей в Мельбурне.

“После консультации с моей командой мы приняли сложное решение отказаться от участия в ABN AMRO Open,” — говорится в заявлении Синнера.

Напомним, что в прошлом году Янник Синнер в финале соревнований в Роттердаме обыграл австралийца Алекса де Минора.

Значительное преимущество Синнера в рейтинге ATP позволит ему оставаться первой ракеткой мира даже с учетом потери очков в Роттердаме. Следующим турниром, где он планирует выступить, станет ATP 500 в Дохе, который пройдёт с 17 по 22 февраля.

После отказа Синнера посев на турнире в Роттердаме возглавит третья ракетка мира Карлос Алькарас.

Ещё одной потерей для турнира стал болгарин Григор Димитров, который продолжает восстанавливаться от травмы паха. Места Синнера и Димитрова в основной сетке займут чех Якуб Меншик и Роберто Баутиста Агут из Испании.

btu.org.ua