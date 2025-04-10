Паркер рассказал, что может помешать бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер высказался о своем будущем.

«Усик и Дюбуа сейчас рассматривают вариант боя за титул абсолютного чемпиона мира. У Дюбуа сейчас есть один титул, а у Усика – три.

Да, меня сделали обязательным претендентом, но это вообще ничего не значит. Сейчас происходит много всего за кулисами. Все хотят сделать этот большой бой между Джошуа и Дюбуа. Также есть Чисора, который стал обязательным претендентом для Дюбуа. Сейчас очень много разных вариантов», – сказал Паркер.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua