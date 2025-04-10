Connect with us
Футбол

Победили на классе, но ценой двух футболистов. Целье – Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

Победили на классе, но ценой двух футболистов. Целье – Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

    • Сенсационный "Целье" в домашних стенах принимал одного из фаворитов турнира – "Фиорентину".

    Гости в середине первого тайма открыли счёт. Отметился защитник Лука Раньери. Но спустя 8 минут жёлтую карточку получил Морено – он пропустит ответный матч.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Во втором тайме тренер заменил футболиста, но на следующий матч "потерял" ещё одного игрока – Дзаньоло также получил предупреждение и будет вне заявки на ответный матч. Единственным утешением стал гол с пенальти, забитый Мандрагорой.

    Хозяева свой гол также нашли – пенальти реализовал Делорье-Шобе.

    Ответный матч с нотой интриги, но для "Целье" – это опыт и проверка.

    Лига Конференций. 1/4 финала. Первый матч

    Целье – Фиорентина 1:2

    Голы: Делорье-Шобе (68, пен) – Раньери (27), Мандрагора (62, пен)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis