Полесье с поздним голом Назаренко одолело Ворсклу в 26 туре УПЛ

Житомирское Полесье обыграло полтавскую Ворсклу в матче чемпионата Украины по футболу сезона-2023/24

Матч завершился со счетом 1:0.

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Полесье с начала матча завладело инициативой в игре, однако воплотить свои старания смогло всего за 10 минут до завершения поединка. На 80-й минуте Эмиль Мустафаев воспользовался ошибкой полузащитника Ворсклы Ивана Нестеренко в штрафной полтавчан и отдал идеальную передачу на Александра Назаренко, которому оставалось только переправить мяч в пустые ворота.

Чемпионат Украины по футболу — УПЛ 26 тур, 29 апреля

Полесье (Житомир) — Ворскла (Полтава) 1:0 (0:0)

80 — Назаренко

Полесье: Кудрик, Шабанов, Чоботенко , Смоляков, Михайличенко, Кушниренко (87 Ндукве), Таллес Коста (63 Танковский), Мустафаев, Казак (63 Петряк), Назаренко, Фортюне (90+2 Грицук)

Ворскла: Исенко, Пердута, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Кане (81 Глущенко), Челядин (81 Толи), Сиссоко, Мякушко (46 Нестеренко), Крупский, Бацула (85 Родригес)

Предупреждение : 71 Танковский, 77 Кушниренко — 31 Мякушко, 73 Хрипчук, 90+3 Павлюк

Обзор

<iframe width="100% " height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wa4iwFl2afg?si=K8S-qRsKIsoxs1dT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; write; encrypted-media; picros-in-picture; Полесье набрать 42 очка (6 место) и сократить отставание от зоны еврокубков до 3 пунктов. Полтавская команда разместилась на 8 месте (30 баллов).

В следующем туре «зелено-желтые» примут Зорю (5 мая). Ворскла 4 мая встретится с Металлистом 1925.

Накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0). Кривбасс уверенно переиграл Металлист 1925.

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