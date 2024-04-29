Стинг и Эминем – хедлайнеры культурной программы в США

Можно смело прогнозировать, что в этом году в дни гоночного уик-энда в Остине будет аншлаг. Все билеты на все дни уик-энда будут проданы не только потому, что в Америке полюбили Формулу 1, а в программу Гран При США входит спринт. Сегодня организаторы объявили, что главными звёздами культурной программы будут Стинг и Эминем.

Артистов такого калибра в мире не так много и представлять их не надо. Причём Стинг в пятницу вечером будет исполнять преимущественно свои главные хиты, любимые публикой всех континентов планеты, а на следующий день на главной концертной площадке Circuit of the Americas его сменит Эминем, и с ним вообще отдельная история.

Дело в том, что последние гастроли этого артиста были уже давно, в 2014 году, и можно представить, как сильно соскучились по нему поклонники, которым несть числа. Уже известно, что Маршалл Брюс Мэтерс III (если кто не знает, это его настоящее имя) собирается посвятить предстоящий концерт 25-летию выхода своего знаменитого альбома The Slim Shady LP.

Но и это ещё не всё: Эминем также будет исполнять песни из своего нового альбома The Death of Slim Shady (Coup de Grace), который ещё даже не вышел.

Стинг выступал в Остине в августе прошлого года, а Эминем не наведывался в столицу штата Техас уже десять лет. В 2014-м он участвовал в фестивале Austin City Limits Music, и местные меломаны помнят, что тот его концерт собрал рекордную аудиторию.

По традиции посещение всех концертов, которые проходят в дни гоночного уик-энда, включено в стоимость билетов на Гран При, поэтому предвидим, что в самые ближайшие дни, если не часы, организаторы объявят, что всё уже распродано. Американский этап сезона в этом году пройдёт с 18-го по 20 октября.

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