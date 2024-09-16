Йос и Тото «пожали друг другу руки»

У Йоса Ферстаппена и руководителя Red Bull Racing весьма напряжённые отношения. В последнее время они общаются через немецкую и голландскую прессу, которая с радостью цитирует их взаимные выпады.

По информации немецкого Inside-F1 после разочаровывающей гонки в Азербайджане отец Макса достиг устного соглашения с руководителем команды Mercedes Тото Вольффом по поводу контракта сына в 2026-м и «они пожали друг другу руки».

Контракт Макса с Red Bull рассчитан до 2028 года, но по слухам при определённых условиях Макс может сменить команду уже в 2026-м, независимо от текущего контракта.

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