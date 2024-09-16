Диалло подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в президенты Французской федерации футбола

Ожидается, что Филипп останется президентом

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Филипп Диалло, действующий президент Французской федерации футбола (FFF), подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.

Диалло занял пост президента FFF в январе 2023 года, сменив на этом посту Ноэля Ле Гре, который подал в отставку после противоречивых комментариев о бывшем французском футболисте Зинедине Зидане.

Ожидается, что Диалло останется президентом Французской федерации футбола.

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