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Футбол

Диалло подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в президенты Французской федерации футбола

Ожидается, что Филипп останется президентом

Диалло подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в президенты Французской федерации футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Филипп Диалло, действующий президент Французской федерации футбола (FFF), подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.

    Диалло занял пост президента FFF в январе 2023 года, сменив на этом посту Ноэля Ле Гре, который подал в отставку после противоречивых комментариев о бывшем французском футболисте Зинедине Зидане.

    Ожидается, что Диалло останется президентом Французской федерации футбола.

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    www.ua-football.com

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