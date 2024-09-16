Промоутер: «Все на грани перед боем Джошуа и Дюбуа. Оба хотят драться»

Sky Sports

Промоутер Фрэнк Уоррен надеется, что все мероприятия до боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа пройдут без инцидентов, в том числе дуэль взглядов.

Ранее боксеры чуть не подрались во время промо поединка.

«Началась неделя перед боем, все на грани. Из обоих исходит энергия, они хотят драться. Они оба знают, что на кону. Надеюсь, все будет спокойно на мероприятиях перед боем, но мы понимаем, что без разговоров не обойдется».

«Но иметь значение будет только то, что случится в субботу. Бой двух британцев, рекордные 94 тысяч фанов на Уэмбли – это будет зрелищно», – сказал Уоррен.

Бой за титул IBF состоится 21 сентября.

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