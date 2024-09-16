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Футбол

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды всего через несколько минут после ее начала.

Портал The Hockey News сообщает, что Овечкин закончил растяжку с разминкой и принимал участие в первом упражнении команды, как вдруг резко остановился и поморщился от явного дискомфорта.

После этого россиянин остановился и направился к скамейке запасных, где его похлопали по спине, прежде чем он отправился в раздевалку.

Неизвестно, получил ли хоккеист травму и как это скажется на его участии в открытии тренировочного лагеря НХЛ в четверг, 19 сентября. Игрок пройдет тестирование и медосмотр в среду.

17 сентября Овечкину исполняется 39 лет, будущий сезон станет для него 20-м в НХЛ. Ранее сообщалось, что россиянин вернулся в США после того, как провел межсезонные тренировки в России.

На счету форварда «Вашингтона» 843 гола в североамериканской лиге. Ему не хватает 42 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

Источник: The Hockey News
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