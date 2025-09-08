Азербайджан – Украина: прогноз и где смотреть матч отбора

9 сентября в Баку пройдет матч второго тура квалификации чемпионата мира-2026, в котором сборная Азербайджана примет национальную команду Украины. Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Для обеих сборных это шанс поправить ситуацию после неудачного старта и показать, на что они действительно способны. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция в Украине и других странах

Старт игры в 19:00 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию игр отбора на Чемпионат Мира 2026 года эксклюзивно ведет платформа MEGOGO. Если Вы живете в другой стране, то список платформ, доступных в разных странах в доступен на официальном сайте УЕФА.

Азербайджан: нужно реабилитироваться

Сборная Азербайджана не считается серьезной силой в европейском футболе, но списывать ее со счетов тоже нельзя. Команда умеет навязывать борьбу и временами проводит яркие матчи даже против более статусных соперников. Однако старт квалификации выдался для азербайджанцев катастрофическим.

На выезде они уступили Исландии со счетом 0:5, и эта игра стала холодным душем для болельщиков. Соперник полностью контролировал матч, а после единственного пропущенного в первом тайме гола во второй половине команда посыпалась. Теперь в Баку хозяева постараются показать максимум, ведь даже ничья против Украины будет воспринята как успех.

Украина: важно не оступиться

Сборная Украины также начала отборочный цикл с поражения. Подопечные Сергея Реброва уступили Франции 0:2, и хотя счет выглядит ожидаемо, шансы забить у украинцев были. В первом тайме команда имела два хороших момента, но реализовать их не удалось.

После матча тренер признал, что атакующей остроты не хватало, а подходы к воротам не превращались в голевые эпизоды. Конкурировать с французами за первое место в группе будет сложно, зато борьба за вторую строчку — вполне реальная задача. Для этого Украине важно брать очки в играх против соперников уровня Азербайджана, даже в гостях.

Многие украинские игроки выступают в сильных клубах, но не все имеют стабильную практику. Это отражается на форме команды. Потеря очков в Баку стала бы ударом по турнирным амбициям, поэтому настрой на матч у гостей максимальный.

Личные встречи

История очных игр команд невелика. В 2006 году сборные сыграли два товарищеских матча: один завершился вничью 0:0, а второй уверенной победой Украины со счетом 6:0.

Прогноз на матч

Букмекеры считают Украину фаворитом встречи. Основной плюс Азербайджана — поддержка домашних трибун, но уровень гостей заметно выше. Коэффициенты говорят сами за себя: победа хозяев — 6,1, ничья — 4,2, победа Украины — 1,54.

Эксперты склоняются к тому, что украинцы одержат уверенную победу. Оптимальный прогноз — успех гостей с форой (-1) гол за коэффициент 1,88. Для команды Реброва это отличная возможность закрепить статус претендента на второе место в группе.

