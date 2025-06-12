Евро U-21. Сборная Англии бьет Чехию, Германия уверенно одерживает победу над Словенией

В четверг, 12 июня, на молодежном чемпионате Европы (U-21) сыграно два матча в группе В:
Чехия – Англия 1:3
Голы: Фила 51' – Эллиотт 39', Роу 48', Крессвелл 76'
В матче между сборными победу одержали англичане со счетом 1:3. Англия вышла вперед в конце первого тайма благодаря голу Эллиотта. После перерыва Роу удвоил преимущество англичан на 48-й минуте.
Сборная Чехии сумела сократить отставание благодаря голу Филы, подарив надежду своим болельщикам. Однако на 76-й минуте Крессвелл снова увеличил разрыв в счете, установив окончательный результат матча 3:1 в пользу Англии.
Германия – Словения 3:0.
Голы: Волтемаде 19', 42', 82' (П)
Сборная Германии уверенно разгромила Словению со счетом 3:0. Настоящим героем поединка стал Волтемаде, который оформил хет-трик. Он открыл счет на 19-й минуте, удвоил преимущество на 42-й, а на 82-й минуте реализовал пенальти, поставив точку в матче.
По итогам игрового дня, ситуация в группе В такова: Германия лидирует в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а Англия занимает второе место. На третьем – Чехия, на четвертом – Словения.