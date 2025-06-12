Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе Уембли в Лондоне.

Стали известны гонорары обоих боксеров за бой. Общий гонорар за бой составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что распределение гонорара на этот бой составит 65/35, то есть Усик получит около 100 миллионов фунтов стерлингов, а Дюбуа – около 50 миллионов фунтов стерлингов, что станет его личным рекордом.

sport.ua