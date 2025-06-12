Джордж Расселл: Дисквалификация Макса будет заслуженной

После финиша Гран При Испании Макс Ферстаппен не испытывал сожалений из-за того, что намеренно врезался в Джорджа Расселла в пятом повороте. Однако уже на следующий день действующий чемпион мира опубликовал в социальных сетях заявление, в котором признал свою неправоту.

В четверг в Монреале Джордж Расселл похвалил Макса за такой поступок, но добавил, что для него подобное заявление Ферстаппена стало сюрпризом.

Джордж Расселл: «Его действия дороже всего обошлись ему самому, а я получил выгоду. Так что мне стоит поблагодарить Макса. Но хорошо, что он признал свою ответственность, хотя меня это немного удивило».

Отвечая на вопрос, чего именно Ферстаппен пытался добиться своим манёвром в пятом повороте, Джордж сказал: «Думаю, он пытался выпихнуть меня за пределы трассы. Но я не думаю, что он пытался врезаться в меня. Полагаю, он просто неправильно оценил ситуацию».

Расселл добавил, что если Макс всё же наберёт ещё один штрафной балл и получит дисквалификацию на один этап, то это будет заслуженное наказание: «Если он наберёт свои 12 баллов, то нельзя будет сказать, что он их не заслужил. Ведь буквально это и произойдёт.

Штраф в Барселоне был честным, но если бы он выбил меня из гонки, то его действия нужно было бы расценивать по-другому».

Расселл добавил, что в Канаде соперники попробуют извлечь выгоду из шаткого положения Макса во время очной борьбы с ним на трассе: «Мы должны действовать с умом и использовать наше преимущество. Я продолжу действовать так, как и всегда, ведь на прошлом этапе такой подход принёс нам выгоду.

Если пилотировать в стиле Макса, то вы будете зарабатывать штрафные баллы. В конечном итоге он и был оштрафован за свои действия. У меня же ещё большой запас по штрафным баллам, так что я могу продолжать в том же духе».

Джордж рассказал, что в прошлое воскресенье виделся с Ферстаппеном и перекинулся с ним парой фраз: «В воскресенье утром, когда я направлялся на Ролан Гаррос, мы с Максом пересеклись в аэропорту. Я сразу забыл про Барселону, поскольку он был с ребёнком, и мы стояли перед рамками безопасности. Мы коротко поговорили, а затем он складывал коляску, чтобы пронести её через рамку».

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