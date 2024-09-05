Испания может вновь принимать два Гран При

2026-й – последний год по действующему контракту на проведение Гран При Испании в Барселоне, потом этап переедет на новую трассу в Мадриде. Но на пресс-конференции, посвящённой подписанию партнёрского контракта с испанским банком Santander, руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, что в календаре может оказаться два испанских этапа, тем более, что такое уже случалось.

Стефано Доменикали: «Мы очень довольны тем, что делали и делают в Барселоне, чтобы возобновить наше сотрудничество в будущем. Но мы очень довольны и тем, что предлагает Мадрид.

Испания переживает хорошие времена. Как всегда в жизни, конкуренция идёт на пользу спорту.

Четвертый этап в США? Это неправда. Три гонки в Соединенных Штатах — идеальный вариант».

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