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Автоспорт

Ф2: Габриэле Мини лидирует во второй день тестов

Ф2: Габриэле Мини лидирует во второй день тестов

Сегодня в Бахрейне на автодроме в Сахире стартует третий и заключительный день официальных тестов Формулы 2, но это произойдёт после полудня. А накануне вечером лучшее время показал Габриэле Мини: он проехал круг за 1 мин. 42,488 секунды.

Пока итальянский гонщик Prema Racing и участник молодёжной программы Alpine F1 остаётся автором самого быстрого круга, хотя сегодня его результат вполне может быть перекрыт.

В первой сессии четверга лидировал Ричард Ферсхор, выступающий за MP Motorsport, его время было на уровне 1:46.475. В этой сессии большинство гонщиков работали с мягкой резиной, и на первую строчку тайминга поднимались разные гонщики. В течение дня результаты постепенно улучшались, причём заметно.

Например, тот же Ферсхор в первые 15 минут сессии проехал круг за 1:48.119, а Джошуа Дюрксен, после первого этапа сезона лидирующий в личном зачёте Формулы 2, улучшил время голландца, но лишь до 1:47.984. Но к концу дня гонщики преодолевали круги уже на пять секунд быстрее.

В вечерней сессии, проходившей уже при свете прожекторов, когда температуры воздуха и асфальта были несколько ниже, скорости выросли, и вскоре Дюрксен проехал круг за 1:43.832, и только ко второму часу работы на трассе его время было перекрыто Джеком Кроуфордом, американским гонщиком DAMS: его результат был на три с лишним десятых лучше.

Пепе Марти, выступающий за Campos Racing, стал первым, кому удалось проехать круг быстрее 1 минуты 43 секунд, но затем его примеру последовали и многие другие. А о том, что под конец дня быстрее всех был Габриэле Мини, уже упоминалось – он показал лучшее время примерно за 40 минут до конца сессии.

Но Виктор Мартен, опытный гонщик ART, лидировавший в первый день тестов, уступил ему всего 0,095 секунды. В прошлом году его команду преследовали сложности, с которыми удалось разобраться только во второй  половине сезона, и в 2025-м французский гонщик намерен отыграться.

«Ближе к концу прошлого сезона мы начали лучше понимать особенности поведения этой машины, и как она работает, – рассказал Виктор. – Думаю, что диапазон оптимальных настроек у неё очень узкий, и чтобы попасть в это окно, постоянно приходится искать компромисс.

Но думаю, что сейчас я в целом доволен машиной, мы уже поработали на трёх разный трассах – в Барселоне, в Мельбурне и здесь, так что уже хорошо представляем наши возможности. Каждый раз, когда я выезжаю на трассу, я знаю, что в команде понимают, что надо делать. Всё это отличается от прошлогодней ситуации, когда мы не были в этом уверены, не знали, какие цели перед собой ставить и как их достигать. Теперь я это знаю, поэтому настроение у меня намного лучше».

Надо полагать, Виктор и его команда уже начали это демонстрировать, ведь именно он выиграл первую квалификацию сезона, вот только гонка, в которой он должен был стартовать с поула, была отменена.

Результаты первой сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:46.475 34
2. О.Гёте MP Motorsport 1:46.649 35
3. Д.Дюрксен AIX Racing 1:47.984 43
4. Д.Беннетт Van Amrsfoort Racing 1:48.360 36
5. В.Мартен ART 1:48.463 49
6. Р.Миата ART 1:48.468 49
7. С.Монтойя Prema 1:48.595 32
8. Г.Мини Prema 1:48.615 33
9. Р.Станек Invicta Racing 1:48.726 44
10. П.Марти Campos 1:49.186 42
11. Л.Форнароли Invicta Racing 1:49.332 46
12. Р.Виллагомес Van Amrsfoort Racing 1:49.417 39
13. А.Линдблад Campos 1:49.615 44
14. К.Шилдс AIX Racing 1:49.931 32
15. К.Майни DAMS 1:50.013 40
16. А.Кордил Rodin Motorsport 1:50.198 41
17. A Дюнн Rodin Motorsport 1:50.262 36
18. Л.Браунинг Hitech 1:50.401 36
19. Д.Кроуфорд DAMS 1:50.432 41
20. Д.Беганович Hitech 1:50.696 39
21. С.Мегетуниф Trident 1:50.719 30
22. М.Эстерсон Trident 1:50.778 29

Результаты второй сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Г.Мини Prema 1:42.488 19
2. В.Мартен ART 1:42.583 20
3. Р.Станек Invicta Racing 1:42.751 23
4. Л.Форнароли Invicta Racing 1:42.828 32
5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:42.867 30
6. П.Марти Campos 1:42.959 18
7. О.Гёте MP Motorsport 1:42.990 30
8. Р.Миата ART 1:43.000 20
9. Д.Кроуфорд DAMS 1:43.002 34
10. С.Мегетуниф Trident 1:43.023 15
11. А.Линдблад Campos 1:43.039 19
12. A.Дюнн Rodin Motorsport 1:43.073 19
13. М.Эстерсон Trident 1:43.075 15
14. Р.Виллагомез Van Amrsfoort Racing 1:43.092 37
15. А.Кордил Rodin Motorsport 1:43.141 19
16. С.Монтойя Prema 1:43.155 19
17. Д.Беганович Hitech 1:43.175 23
18. Д.Беннетт Van Amrsfoort Racing 1:43.332 32
19. Л.Браунинг Hitech 1:43.347 23
20. К.Майни DAMS 1:43.670 27
21. Д.Дюрксен AIX Racing 1:43.832 28
22. К.Шилдс AIX Racing 1:44.035 19

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