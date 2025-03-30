Ф2: Габриэле Мини лидирует во второй день тестов

Сегодня в Бахрейне на автодроме в Сахире стартует третий и заключительный день официальных тестов Формулы 2, но это произойдёт после полудня. А накануне вечером лучшее время показал Габриэле Мини: он проехал круг за 1 мин. 42,488 секунды.

Пока итальянский гонщик Prema Racing и участник молодёжной программы Alpine F1 остаётся автором самого быстрого круга, хотя сегодня его результат вполне может быть перекрыт.

В первой сессии четверга лидировал Ричард Ферсхор, выступающий за MP Motorsport, его время было на уровне 1:46.475. В этой сессии большинство гонщиков работали с мягкой резиной, и на первую строчку тайминга поднимались разные гонщики. В течение дня результаты постепенно улучшались, причём заметно.

Например, тот же Ферсхор в первые 15 минут сессии проехал круг за 1:48.119, а Джошуа Дюрксен, после первого этапа сезона лидирующий в личном зачёте Формулы 2, улучшил время голландца, но лишь до 1:47.984. Но к концу дня гонщики преодолевали круги уже на пять секунд быстрее.

В вечерней сессии, проходившей уже при свете прожекторов, когда температуры воздуха и асфальта были несколько ниже, скорости выросли, и вскоре Дюрксен проехал круг за 1:43.832, и только ко второму часу работы на трассе его время было перекрыто Джеком Кроуфордом, американским гонщиком DAMS: его результат был на три с лишним десятых лучше.

Пепе Марти, выступающий за Campos Racing, стал первым, кому удалось проехать круг быстрее 1 минуты 43 секунд, но затем его примеру последовали и многие другие. А о том, что под конец дня быстрее всех был Габриэле Мини, уже упоминалось – он показал лучшее время примерно за 40 минут до конца сессии.

Но Виктор Мартен, опытный гонщик ART, лидировавший в первый день тестов, уступил ему всего 0,095 секунды. В прошлом году его команду преследовали сложности, с которыми удалось разобраться только во второй половине сезона, и в 2025-м французский гонщик намерен отыграться.

«Ближе к концу прошлого сезона мы начали лучше понимать особенности поведения этой машины, и как она работает, – рассказал Виктор. – Думаю, что диапазон оптимальных настроек у неё очень узкий, и чтобы попасть в это окно, постоянно приходится искать компромисс.

Но думаю, что сейчас я в целом доволен машиной, мы уже поработали на трёх разный трассах – в Барселоне, в Мельбурне и здесь, так что уже хорошо представляем наши возможности. Каждый раз, когда я выезжаю на трассу, я знаю, что в команде понимают, что надо делать. Всё это отличается от прошлогодней ситуации, когда мы не были в этом уверены, не знали, какие цели перед собой ставить и как их достигать. Теперь я это знаю, поэтому настроение у меня намного лучше».

Надо полагать, Виктор и его команда уже начали это демонстрировать, ведь именно он выиграл первую квалификацию сезона, вот только гонка, в которой он должен был стартовать с поула, была отменена.

Результаты первой сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:46.475 34 2. О.Гёте MP Motorsport 1:46.649 35 3. Д.Дюрксен AIX Racing 1:47.984 43 4. Д.Беннетт Van Amrsfoort Racing 1:48.360 36 5. В.Мартен ART 1:48.463 49 6. Р.Миата ART 1:48.468 49 7. С.Монтойя Prema 1:48.595 32 8. Г.Мини Prema 1:48.615 33 9. Р.Станек Invicta Racing 1:48.726 44 10. П.Марти Campos 1:49.186 42 11. Л.Форнароли Invicta Racing 1:49.332 46 12. Р.Виллагомес Van Amrsfoort Racing 1:49.417 39 13. А.Линдблад Campos 1:49.615 44 14. К.Шилдс AIX Racing 1:49.931 32 15. К.Майни DAMS 1:50.013 40 16. А.Кордил Rodin Motorsport 1:50.198 41 17. A Дюнн Rodin Motorsport 1:50.262 36 18. Л.Браунинг Hitech 1:50.401 36 19. Д.Кроуфорд DAMS 1:50.432 41 20. Д.Беганович Hitech 1:50.696 39 21. С.Мегетуниф Trident 1:50.719 30 22. М.Эстерсон Trident 1:50.778 29

Результаты второй сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Г.Мини Prema 1:42.488 19 2. В.Мартен ART 1:42.583 20 3. Р.Станек Invicta Racing 1:42.751 23 4. Л.Форнароли Invicta Racing 1:42.828 32 5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:42.867 30 6. П.Марти Campos 1:42.959 18 7. О.Гёте MP Motorsport 1:42.990 30 8. Р.Миата ART 1:43.000 20 9. Д.Кроуфорд DAMS 1:43.002 34 10. С.Мегетуниф Trident 1:43.023 15 11. А.Линдблад Campos 1:43.039 19 12. A.Дюнн Rodin Motorsport 1:43.073 19 13. М.Эстерсон Trident 1:43.075 15 14. Р.Виллагомез Van Amrsfoort Racing 1:43.092 37 15. А.Кордил Rodin Motorsport 1:43.141 19 16. С.Монтойя Prema 1:43.155 19 17. Д.Беганович Hitech 1:43.175 23 18. Д.Беннетт Van Amrsfoort Racing 1:43.332 32 19. Л.Браунинг Hitech 1:43.347 23 20. К.Майни DAMS 1:43.670 27 21. Д.Дюрксен AIX Racing 1:43.832 28 22. К.Шилдс AIX Racing 1:44.035 19

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