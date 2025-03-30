Ф2: Габриэле Мини лидирует во второй день тестов

Сегодня в Бахрейне на автодроме в Сахире стартует третий и заключительный день официальных тестов Формулы 2, но это произойдёт после полудня. А накануне вечером лучшее время показал Габриэле Мини: он проехал круг за 1 мин. 42,488 секунды.
Пока итальянский гонщик Prema Racing и участник молодёжной программы Alpine F1 остаётся автором самого быстрого круга, хотя сегодня его результат вполне может быть перекрыт.
В первой сессии четверга лидировал Ричард Ферсхор, выступающий за MP Motorsport, его время было на уровне 1:46.475. В этой сессии большинство гонщиков работали с мягкой резиной, и на первую строчку тайминга поднимались разные гонщики. В течение дня результаты постепенно улучшались, причём заметно.
Например, тот же Ферсхор в первые 15 минут сессии проехал круг за 1:48.119, а Джошуа Дюрксен, после первого этапа сезона лидирующий в личном зачёте Формулы 2, улучшил время голландца, но лишь до 1:47.984. Но к концу дня гонщики преодолевали круги уже на пять секунд быстрее.
В вечерней сессии, проходившей уже при свете прожекторов, когда температуры воздуха и асфальта были несколько ниже, скорости выросли, и вскоре Дюрксен проехал круг за 1:43.832, и только ко второму часу работы на трассе его время было перекрыто Джеком Кроуфордом, американским гонщиком DAMS: его результат был на три с лишним десятых лучше.
Пепе Марти, выступающий за Campos Racing, стал первым, кому удалось проехать круг быстрее 1 минуты 43 секунд, но затем его примеру последовали и многие другие. А о том, что под конец дня быстрее всех был Габриэле Мини, уже упоминалось – он показал лучшее время примерно за 40 минут до конца сессии.
Но Виктор Мартен, опытный гонщик ART, лидировавший в первый день тестов, уступил ему всего 0,095 секунды. В прошлом году его команду преследовали сложности, с которыми удалось разобраться только во второй половине сезона, и в 2025-м французский гонщик намерен отыграться.
«Ближе к концу прошлого сезона мы начали лучше понимать особенности поведения этой машины, и как она работает, – рассказал Виктор. – Думаю, что диапазон оптимальных настроек у неё очень узкий, и чтобы попасть в это окно, постоянно приходится искать компромисс.
Но думаю, что сейчас я в целом доволен машиной, мы уже поработали на трёх разный трассах – в Барселоне, в Мельбурне и здесь, так что уже хорошо представляем наши возможности. Каждый раз, когда я выезжаю на трассу, я знаю, что в команде понимают, что надо делать. Всё это отличается от прошлогодней ситуации, когда мы не были в этом уверены, не знали, какие цели перед собой ставить и как их достигать. Теперь я это знаю, поэтому настроение у меня намного лучше».
Надо полагать, Виктор и его команда уже начали это демонстрировать, ведь именно он выиграл первую квалификацию сезона, вот только гонка, в которой он должен был стартовать с поула, была отменена.
Быстрые ссылки
Результаты первой сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:46.475
|34
|2. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:46.649
|35
|3. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:47.984
|43
|4. Д.Беннетт
|Van Amrsfoort Racing
|1:48.360
|36
|5. В.Мартен
|ART
|1:48.463
|49
|6. Р.Миата
|ART
|1:48.468
|49
|7. С.Монтойя
|Prema
|1:48.595
|32
|8. Г.Мини
|Prema
|1:48.615
|33
|9. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:48.726
|44
|10. П.Марти
|Campos
|1:49.186
|42
|11. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:49.332
|46
|12. Р.Виллагомес
|Van Amrsfoort Racing
|1:49.417
|39
|13. А.Линдблад
|Campos
|1:49.615
|44
|14. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:49.931
|32
|15. К.Майни
|DAMS
|1:50.013
|40
|16. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|1:50.198
|41
|17. A Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:50.262
|36
|18. Л.Браунинг
|Hitech
|1:50.401
|36
|19. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:50.432
|41
|20. Д.Беганович
|Hitech
|1:50.696
|39
|21. С.Мегетуниф
|Trident
|1:50.719
|30
|22. М.Эстерсон
|Trident
|1:50.778
|29
Результаты второй сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Г.Мини
|Prema
|1:42.488
|19
|2. В.Мартен
|ART
|1:42.583
|20
|3. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:42.751
|23
|4. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:42.828
|32
|5. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:42.867
|30
|6. П.Марти
|Campos
|1:42.959
|18
|7. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:42.990
|30
|8. Р.Миата
|ART
|1:43.000
|20
|9. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:43.002
|34
|10. С.Мегетуниф
|Trident
|1:43.023
|15
|11. А.Линдблад
|Campos
|1:43.039
|19
|12. A.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:43.073
|19
|13. М.Эстерсон
|Trident
|1:43.075
|15
|14. Р.Виллагомез
|Van Amrsfoort Racing
|1:43.092
|37
|15. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|1:43.141
|19
|16. С.Монтойя
|Prema
|1:43.155
|19
|17. Д.Беганович
|Hitech
|1:43.175
|23
|18. Д.Беннетт
|Van Amrsfoort Racing
|1:43.332
|32
|19. Л.Браунинг
|Hitech
|1:43.347
|23
|20. К.Майни
|DAMS
|1:43.670
|27
|21. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:43.832
|28
|22. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:44.035
|19