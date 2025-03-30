Во Львове определился чемпион Украины и обладатель титула WBC Ukraine

KO Promotions. Резниченко – Цюра

29 марта в комплексе «Emily Resort» (Львов) проходит вечер бокса, организованный промоутерской компанией KO Promotions.

Во втором по значимости поединке встретились боксеры первого среднего веса (до 69,9 кг) – Андрей Цюра (9–2, 6 КО) и Арсений Резниченко (8–0, 5 КО). Они боролись за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine.

Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой Резниченко, который полностью контролировал ситуацию на ринге. Арсений стал обладателем двох поясов и одержал девятую победу на профессиональном ринге.

Арсений Резниченко – Андрей Цюра – UD 10 (100–90, 99–91, 99–91)

sport.ua