Бруно назвал современного боксера, который дал бы сложный бой Майку Тайсону

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Бруно

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, рассказал, кто из современных боксеров смог бы дать не простой бой Майку Тайсону.

«Майк Тайсон, когда ему было 19, 20 лет, был опасным человеком. Оба они были на пике своей популярности. Мне нравится Тайсон Фьюри, он мог бы дать ему тяжелый, но Майк Тайсон был очень опасным человеком. Майку было бы нелегко, потому что Фьюри умеет использовать свои габариты. Но я думаю, что комбинации Майка все бы решили», – сказал Бруно.

Ранее бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри.

sport.ua