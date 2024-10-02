«Будет более агрессивным». Корли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира ДеМаркус Корли поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Вряд ли Тайсон победит в этом бою. Усик не позволит это сделать. Это будет повторение первого боя, но Александр победит еще более уверенно. Он выйдет более агрессивным на бой. Усик заставит Фьюри драться на задней ноге и отступать и снова отправит его в нокдаун», – сказал Корли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua