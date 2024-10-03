Формула 1 и LVMH подписали десятилетний контракт

Мы уже рассказывали о планах транснациональной корпорации LVMH стать новым глобальным партнёром Формулы 1. Сегодня стороны официально объявили о подписании десятилетнего контракта.

В рамках соглашения, которое начнёт действовать в 2025 году, на этапах чемпионата мира появятся логотипы Louis Vuitton, Moët Hennessy и Tag Heuer.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «В основе нашего спорта лежит стремление к совершенству. Эти же ценности лежат в основе LVMH, поэтому я рад объявить, что наше историческое сотрудничество начнётся в 2025 году.

Поскольку Формула 1 продолжает глобальный рост, привлекая новую и более разнообразную аудиторию, сила и известность LVMH делают её идеальным партнёром для работы с нами, поскольку мы стремимся постоянно улучшать опыт болельщиков и наследие невероятного спорта».

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