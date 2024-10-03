Пекин. Бадоса обыграла третью ракетку мира и сыграет против Чжан Шуай в четвертьфинале

На турнире WTA 1000 в Китае определилась первая четвертьфинальная пара

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжан Шуай (Китай, WC) – Магдалена Френх (Польша, 23) 6:3, 6:2

Паула Бадоса (Испания, 15) – Джессика Пегула (США, 2) 6:4, 6:0

Чжан Шуай остановила победную серию Магдалены Френх, которая до сегодняшней встречи выиграла семь матче подряд с учётом титула на турнире WTA 500 в Гвадалахаре. Китаянка стала четвёртой теннисисткой, которая смогла дойти до четвертьфинала на турнире WTA 1000 в возрасте 35 лет и старше. Ранее такое удавалось сёстрам Винус и Серене Уильямс и Мирьяне Лучич.

Паула Бадоса впервые за четыре встречи обыграла Джессику Пегулу и записала в свой актив шестую в карьере победу над представительницей топ-5 мирового рейтинга. В последний раз испанке это удавалось в январе 2022 года, когда она была сильнее Барборы Крейчиковой в финале турнира WTA 500 в Сиднее.

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