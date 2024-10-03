Хоффенхайм – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024

Киевляне снова сыграют в Германии

Фото – Олександр Приходько, UA-Футбол

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Лига Европы, второй тур

3 октября, 19:45. “Рейн-Некар Арена” (Зингсхайм)

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

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Содержание

Новости Хоффенхайма (Зингсхайм, Германия)

Новости Динамо (Киев, Украина)

Последние пять матчей Хоффенгайма и Динамо

Личные встречи между командами

Ориентировочные составы на матч

Ставки и коэффициенты на матч Хоффенхайм – Динамо

Прогноз на матч Хоффенхайм – Динамо от UA-Football

"Динамо" вступает на второе место в Лиге Европы. Соперник снова из топовой лиги – немецкого чемпионата. “Лацио” показал разницу между Серией А и УПЛ. Такая же она будет против команды из Бундеслиги?

Новости Хоффенхайма (Зингсхайм, Германия)

В последних пяти матчах "крайхгаувцы" проиграли четыре раза и в одном поединке сыграли вничью. Более того, один зачетный пункт был вырван на 90 минуте. Произошло это именно в поединке Лиги Европы в матче против лидера датского чемпионата "Митьюлланна". После пропущенного гола в первом тайме "Хоффенгайм" забил благодаря джокерам: Кадержабек ассистировал, Мерштедт реализовал.

Сразу же на старте следующего матча — проходившего в минувшее воскресенье — подопечные Матараццо продолжили свое голевое шествие. Поединок против “Вердера” был бешеный, а сценарий этого матча (если бы он был прописан заранее) заслуживает Оскара. "Хоффенхайм" забил на 3, 5 (дубль Бультера) и 12 минутах, вел в счете 3:0, но потом… Один из трех центрбеков Нсоки получил удаление. Еще до перерыва “Вердер” забил трижды, а сразу на старте второго тайма вышел вперед. В конце концов, так и удержал волевую победу до конца.

Сейчас “крайхгаувцы” идут на 16 месте в Бундеслиге. Это зона переходных матчей. Единственные набранные очки – это три пункта против "Гольштайн Киля" в первом туре. Пока команда полностью не готова к сезону психологически и физически.

Кадры хозяев

Некоторых футболистов, которые в прошлом сезоне обеспечивали результат, также сейчас нет среди имеющихся тренеру игроков. Речь идет о Кабаке, Бебе и Премеле. Также точно не сыграет Беккер. Под вопросом игрок сборной Чехии Юрасек, а также известный хорватский нападающий Крамарич.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Поражение 0:3 от "Лацио" до сих пор сидит в голове. Это ведь не был просто разгром в одни ворота. На холодную голову, отвлекаясь от счета (на сколько это возможно), выводы идут другие. Три ошибки в обороне – три пропущенных гола. За такие действия сзади не прощают, и никакой Бущан там уже не спасает. С другой стороны – на атаку игра шла очень неплохо. Не хватало только реализации и завершения. И также помехой стала игра Проведела – голкипер выдал отличный матч.

На выходных "Динамо" провело небольшую реабилитацию. Победило с аналогичным счетом, пусть и "Левый Берег". В основе играли семь футболистов, которые не участвовали с первых минут в поединке в Гамбурге. В том числе вернулся восстановившийся от травмы Попов. Полное преимущество от киевлян, логично завершившееся победой 3:0. С "аистами" было лучше, чем с "орлами".

Подопечные Шовковского лидируют в турнирной таблице УПЛ. В Лиге Европы соответственно идут почти на дне. Но во втором по престижности еврокубке сыгран только один тур – поэтому выводы делать слишком рано. Но факт является фактом: три пропущенных гола за один тайм могут сыграть злую шутку потом, на финише лигового этапа.

Кадры гостей

В прошлом матче против "Лацио" вылетело сразу два футболиста: Брагару из-за красной карточки и Себальос из-за травмы. Сегодня они точно не будут играть. Пономаренко и Шепелев уже завершают свое восстановление от повреждений, однако пока они не приближены к ключевым ролям в команде. Также Шовковский на предматчевой пресс-конференции заявил, что Буяльский и Ярмоленко не смогут помочь команде из-за повреждений (прим. обновлено).

Последние пять матчей Хоффенгайма и Динамо

Последние пять встреч хозяев

29.09. Хоффенхайм – Вердер 4:3

25.09. Митьюлланн – Хоффенгайм 1:1

21.09. Унион Берлин – Хоффенгайм 2:1

14.09. Хоффенхайм – Байер 1:4

31.08. Айнтрахт Ф – Хоффенхайм 3:1

Последние пять встреч гостей

29.09. Левый Берег – Динамо 0:3 (УПЛ)

25.09. Динамо – Лацио 0:3 (ЛЕ)

21.09. Динамо – Рух 0:0 (УПЛ)

18.09. Динамо – Ворскла 3:1 (УПЛ)

14.09. Заря – Динамо 0:2 (УПЛ)

Личные встречи между командами

Ни разу еще не играли коллектив в очном противостоянии.

Ориентировочные составы на матч

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума, Гриллич, Нсоки – Жандре, Тохумуджу, Бишоф, Бультер – Бруун Ларсен, Бериша, Гложек.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко, Пихаленок – Волошин, Ванат, Кабаев.

Ставки и коэффициенты на матч Хоффенхайм – Динамо

2.05 3.80 3.60 Узнать больше

Прогноз на матч Хоффенхайм – Динамо от UA-Football

Команды, которые обе имеют проблемы в обороне. В то же время в последних матчах разного уровня атакующие звенья как немцев, так и украинцев выглядят очень неплохо. Где-то не хватает реализации, где-то приходится играть вдесятером. Команды играют не очень осторожно, поэтому можно ожидать результативного поединка. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,7).

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