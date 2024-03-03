Кузнецов выставлен на драфт отказов

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press 1/2 Вероятно, за «Кэпс» Евгений больше не сыграет.

Евгений Кузнецов — самый обсуждаемый российский игрок НХЛ минувшего вечера. День начался для нападающего с приятной новости. Челябинец завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ и получил разрешение на тренировки с «Вашингтоном».

Однако за «Кэпиталз» в ближайшее время форвард не сыграет. И не только потому, что ему дали добро лишь на тренировки с командой. Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что клуб выставил Кузнецова на драфт отказов. Евгений благополучно отправится в АХЛ, если другая команда не заберет его контракт в ближайшие 24 часа.

Помещение россиянина на уэйвер — одновременно удивительная и закономерная история. Удивительная потому, что «Вашингтон» накрыла эпидемия травм. Из нападающих недавно выбыли Ник Дауд и Ти Джей Оши. Никлас Бэкстрем не играет с ноября, когда приостановил карьеру. Лапьер, Строум, Макмайкл, Сгарбосса — такую линейку центральных «Кэпиталз» задействовали в последнем матче с «Филадельфией». Не от хорошей жизни, разумеется. Возвращение Кузнецова расценивалось как возможность для ротации, но «Вашингтон» выбрал другой путь.

Ситуацию с драфтом отказов прояснил генеральный менеджер Брайан Маклеллан. По его словам, такое решение — попытка помочь Евгению начать все с чистого листа. Форвард сам хотел сменить команду, и «Кэпиталз», видимо, особо сопротивляться на стали. Клуб не первый сезон рассматривал варианты обмена Кузнецова. Нападающий резко сдал, а хандру не получилось победить даже сменой главного тренера. Евгений не преобразился под руководством молодого Спенсера Карбери.

Кузнецову действительно требуется перезагрузка. Проблема в том, что ранее «Кэпиталз» не могли обменять регрессирующего нападающего с большим контрактом. Кэпхит на 7,8 миллиона долларов отпугнет клубы и сейчас, когда Евгений помещен на драфт отказов. А ведь контракт еще и действует до конца сезона-2024/25. Возможностей для маневров у агента игрока не так много.

С трудом верится, что найдется клуб, готовый принять Кузнецова. Скорее всего, дело дойдет до командировки в АХЛ. Сыграет Евгений за «Херши» или перевод состоится только на бумаге — решать уже руководству «Вашингтона». Возможно, менеджеры таким действием хотят взбодрить нападающего — вспомните аналогичный маневр «Торонто» с Ильей Самсоновым. Маклеллан, комментируя решение, не исключил, что Евгений еще сыграет за «Кэпиталз».

Фото Global Look Press

Кузнецову жизненно необходима смена обстановки. За последние годы в «Вашингтоне» форвард стагнировал, а затем регрессировал. Причем настолько, что сейчас проводит худший сезон в НХЛ по результативности. У Карбери челябинец выпадал из состава, переводился в четвертое звено, хотя по потенциалу Евгений — центр топ-6 почти для каждой команды лиги.

Не факт, что переход в другой клуб спровоцирует кардинальные изменения в карьере, но взаимоотношения с «Кэпиталз» зашли в тупик. «Вашингтон» долго терпел и ждал преображения Кузнецова. Этого так и не случилось. Хочется верить, что это произойдет в другой команде, где к Евгению смогут найти подход. Но главное — чтобы этого захотел сам игрок. Без желания и страсти к хоккею прежнего Кузнецова мы не увидим.

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