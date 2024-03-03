Гюнтер Штайнер: Сейчас мне намного проще

Гюнтер Штайнер, бывший руководитель команды Haas F1, вернулся в паддок, но уже в качестве эксперта немецкого телеканала RTL, и мы об этом рассказывали. Впрочем, после финиша Гран При Бахрейна он появился ещё и в эфире Sky Sports и поделился своими впечатлениями о событиях последних недель. Но начался разговор с другой темы.

«Настроение отличное, ведь в этот уик-энд у меня была работа, поэтому я прилетел в Бахрейн, – сказал Штайнер. – О дальнейших планах пока ничего сказать не могу, но пару месяцев я просто провёл дома с семьёй, и это тоже было неплохо. Потом прилетел сюда, после чего снова вернусь в США.

Концовка прошлого года была трудной, когда другие команды инвестировали средства в модернизацию инфраструктуры, но в Haas этого не сделали. Наступил определённый момент, когда я высказал всё, что об этом думаю. Разумеется, поскольку не я владелец команды, то не я принимаю решения, а Джин Хаас хочет действовать по-своему.

Конечно, ему не понравилось то, что я сказал, и поэтому мой контракт не был продлён. Но я это воспринял вполне нормально. С тех пор я его не видел.

Если говорить о минувшей гонке, то понятно одно: похоже, Red Bull и Макс Ферстаппен очень сильны. Кстати, здесь, в Бахрейне, я испытал несколько странное чувство, когда в первое утро вышел из своего номера в гостинице. Мне было непривычно легко, когда я направлялся на трассу, хотя я не очень понимал, как всё будет складываться, ведь я никогда раньше не сотрудничал с телевидением. Но сейчас мне не нужно было заниматься целой кучей дел, которыми я занимался раньше в дни гоночных уик-эндов, поэтому, конечно, сейчас всё намного проще».

Когда Штайнеру предложили представить, как бы он действовал на месте Тото Вольффа в ситуации, когда надо найти замену Льюису Хэмилтону, который в конце года уйдёт из команды Mercedes, итальянец ответил так: «Думаю, Тото сейчас ищет быстрого и стабильного гонщика, но, вероятно, такого, на кого можно будет сделать ставку и в будущем.

По-моему, он сейчас в весьма выгодном положении, потому что ничего не будет происходить, пока он не сделает свой ход. Конечно, у Mercedes есть молодой гонщик Кими Антонелли, выступающий в Формуле 2, но нужно время, чтобы понять, как он справляется с делом в этой серии. Может быть, он не менее талантлив, чем Макс Ферстаппен, который в своё время из Формулы 3 сразу перешёл в Формулу 1.

Если Кими хорошо себя проявит, Тото может рискнуть. Но возможен и другой сценарий: есть немало опытных гонщиков, чьи контракты истекают в конце года, и у него есть из кого выбирать. На месте Тото я бы сейчас не торопился принимать решения.

Впрочем, я не готов оказаться на его месте и пока не рассматриваю предложения о возвращении в паддок в качестве руководителя команды. Впрочем, в моей жизни всё меняется очень быстро, ведь ещё пару недель назад я вообще не думал, что полечу в Бахрейн. Поэтому сложно загадывать, и я не исключаю, что неожиданности ещё будут».

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