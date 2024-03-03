Болонья обыграла Аталанту, Верона одолела Сассуоло благодаря голу Свидерского.

3 марта в 27 туре итальянской Серии А состоялось четыре матча.

Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 3 марта

Верона — Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 79 Свидерский

Эмполи — Кальяри 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 69 Янкто

Украинец Виктор Коваленко вышел в стартовом составе Эмполи и был заменен на 72 минуте встречи.

Фрозиноне — Лечче 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 45+2 Шеддира, 1:1 — 61 Крстович (пен)

Аталанта — Болонья 1:2 (1:0)

Голы : 1:0 — 28 Лукман, 1:1 — 57 Зиркзе, 1:2 — 61 Фергюсон

Сегодня, 3 марта, в итальянской Серии А будет сыгран еще один матч:

21:45. Наполи – Ювентус

champion.com.ua