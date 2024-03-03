Болонья обыграла Аталанту, Верона одолела Сассуоло благодаря голу Свидерского.

3 марта в 27 туре итальянской Серии А состоялось четыре матча.
Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 3 марта
Верона — Сассуоло 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 79 Свидерский
Эмполи — Кальяри 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 69 Янкто
Украинец Виктор Коваленко вышел в стартовом составе Эмполи и был заменен на 72 минуте встречи.
Фрозиноне — Лечче 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 45+2 Шеддира, 1:1 — 61 Крстович (пен)
Аталанта — Болонья 1:2 (1:0)
Голы : 1:0 — 28 Лукман, 1:1 — 57 Зиркзе, 1:2 — 61 Фергюсон
Сегодня, 3 марта, в итальянской Серии А будет сыгран еще один матч: