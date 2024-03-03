Киев-Баскет сыграет с Прометеем в полуфинале Кубка Украины, Старый Луцк сразится с победителем дуэли Днепр — Черкасские Мавпы

Полуфиналы пройдут в Киеве 9 марта, на следующий день состоится финал

Состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка Украины-2023/24. Жребий определил следующие полуфинальные пары:

Киев-Баскет — Прометей Старый Луцк — Днепр / Черкасские Мавпы

Обе встречи пройдут в Киеве, в ДС Венето. Дата — суббота, 9 марта. На следующий день, в воскресенье, там же пройдет финальный поединок турнира.

Напомним, ранее полуфиналистами Кубка стали Киев-Баскет, Прометей и Старый Луцк.

Последний полуфиналист определится в противостоянии Днепр — Черкасские Мавпы. Этот матч играется в настоящее время. Поединок был прерван из-за воздушной тревоги в начале четвертой четверти при счете 72:59 в пользу лидера регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET.

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