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Футбол

Манчестер Юнайтед в матче против Манчестер Сити прервал почти 10-летнюю положительную серию

Она продолжалась почти полторы сотни поединков

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В матче 27 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед". Кроме поражения "манкунианцы" еще и прервали долговременную положительную серию.

    "Красные дьяволы" вели в счете после первого тайма, однако в итоге уступили. Впервые с сентября 2014 МЮ допустил такое в матче АПЛ.

    Как сообщает Opta, в последний раз именно "Лестер" проигрывал "манкунианцам" после первого тайма и одержал волевую победу со счетом 5:3.

    В общей сложности эта серия состояла из 143 матчей: 123 раза МЮ во втором тайме доводил преимущество в счете до победного конца, еще 20 поединков завершались вничью.

    В настоящее время "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в АПЛ. Команда находится в 11 очках от топ-4. Следующий матч подопечные тен Хага проведут 9 марта против "Эвертона" на "Олд Траффорд".

    www.ua-football.com

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