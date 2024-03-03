Тайсон ФЬЮРИ: «Нганну должен стать на колени и целовать мои ноги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну и Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) и бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Я думаю, это отличный бой. Когда я дрался с Нганну, говорили, что это «мисматч». Что было, то было. Нганну называли «никчемным», но он доказал, что все ошибались, так что это фантастика для него. Я сделал его известным, сделал его мультимиллионером, а теперь я делаю ему еще больше денег. Так что он должен поблагодарить меня, он должен стать на колени и целовать мои ноги за то, что я для него сделал», – сказал Фьюри.

28 октября 2023 года Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта.

sport.ua