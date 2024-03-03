В McLaren признали ошибку в выборе тактики Пиастри

Льюис Хэмилтон опередил Оскара Пиастри за счёт тактики, и в команде McLaren признали, что допустили ошибку, не пригласив австралийца в боксы за новым комплектом жёсткой резины на круг раньше.

Перед вторым пит-стопом Хэмилтон ехал 8-м позади Пиастри, но получил свежие шины на 33-м круге, после чего смог опередить гонщика McLaren в первых поворотах 34-го круга, когда тот выезжал из боксов на непрогретой резине, и в итоге финишировал седьмым, на позицию выше Оскара.

«Мы должны были действовать по-другому, но не сделали этого, и теперь должны всё проанализировать», – сказал после финиша Андреа Стелла, отвечая на вопрос, не лучше ли было позвать Пиастри в боксы на круг раньше.

Австралийский гонщик с этим согласен: «Думаю, по ходу гонки было несколько ситуаций, когда в плане тактики и выбора моментов для пит-стопов надо было действовать лучше. Думаю, что момент (когда Хэмилтон провёл успешный обгон) был более острый, чем хотелось бы, и, конечно, мы потеряли позицию.

Я постарался сделать всё, что только можно, чтобы удержаться впереди, но сразу после выезда из боксов жёсткие шины вообще не держали трассу. После этого я пытался бороться с Льюисом, но перегрел резину, после чего прошло какое-то время, прежде чем её эффективность восстановилась.

Эти шины очень чувствительны к изменениям температуры, и в итоге ты можешь за это расплачиваться на протяжении всего отрезка дистанции. Впрочем, я думаю, даже когда Хэмилтон ехал позади, он показывал хорошую скорость.

Полагаю, ближе к финишу у нас был нормальный темп, но, если честно, полагаю, что на всей дистанции Гран При Льюис был немного быстрее».

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