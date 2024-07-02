Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв впечатлён выступлением Ландо Норриса в Австрии…

Жак Вильнёв: «Какая гонка! Какой сюжет! Ландо Норрис и в спринте, и в основной гонке, умело использовал шины, экономил топливо и был быстр в конце отрезков. Он знает, как оптимально располагать машину на трассе, как обгонять, в Австрии Ландо произвёл отличное впечатление.

Макс Ферстаппен немного перестарался с обороной, смещаясь на торможении. Он часто так делает, но этого не должно происходить, это очень опасно.

В итоге они коснулись колёсами, и кто заплатил за это большую цену? Ландо, что очень обидно. Он действительно заслужил эту победу, став лучшим гонщиком дня.

Для борьбы в чемпионате всё очень хорошо: Джордж Расселл выиграл, Карлос Сайнс финишировал третьим, Оскар Пиастри немного разочарован вторым местом, но в личном зачёте все они совсем рядом, так что концовка сезона наверняка получится интересной».

Источник