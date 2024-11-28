Мика Хаккинен: Впечатляет профессиональный рост Макса

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, подвёл основные итоги уик-энда в Лас-Вегасе и поделился своими прогнозами на предстоящий Гран При Катара…

Перед началом уик-энда в Катаре я должен поздравить Макса Ферстаппена с четвёртым чемпионским титулом – это действительно замечательное достижение по итогам сезона, когда машина Red Bull была не самой быстрой.

Конечно, победы, которые он одержал на ранней стадии сезона, обеспечили ему уверенное преимущество, но сложно поверить, что ему не удавалось выиграть ни одной гонки в течение четырёх месяцев – начиная с Барселоны и до Сан-Паулу.

В каком-то отношении это был лучший чемпионат Макса, ведь ему часто приходилось принимать, что выиграть гонку он не сможет, но он делал всё необходимое, чтобы не растерять преимущества – Макс поднимался на подиум или как минимум зарабатывал достаточно очков, чтобы не позволить соперникам его догнать.

Победы в гонках – это одно, но чтобы выиграть чемпионат мира, нужен иной психологический настрой, когда важнейшим фактором становится стабильность, когда ты знаешь, в какой момент можно и отстать, чтобы поберечь машину, но заработать побольше очков.

Я также думаю, что впечатляет профессиональный рост Макса, который превратился в настоящего лидера команды. Он помог Red Bull Racing выиграть титул, несмотря на то, что машина в этом сезоне была не такой уж стабильной, команда переживала некий внутренний разлад, а у Серхио Переса были проблемы, поэтому помогать напарнику на трассе ему не удавалось.

Безусловно, Макс повысил уровень мастерства и стал всесторонне подготовленным гонщиком.

Вряд ли в начале сезона Ландо Норрис предполагал, что именно ему суждено стать главным соперником Ферстаппена, но гонщик McLaren отлично пилотировал и не должен так уж сильно расстраиваться, что упустил титул. Времени у него ещё достаточно, и я думаю, что этот год многому научил и Ландо, и его команду.

Если допустить, что в McLaren смогут продолжить эффективно модернизировать машину и в 2025 году, то Ферстаппену в следующем сезоне будет непросто доминировать в первой половине чемпионата. Предвижу, что Норрис и Оскар Пиастри, его напарник, будут претендовать на победы уже начиная с Мельбурна.

Прессинг обещает быть высоким

В Катаре жарко, и год назад гонщикам пришлось там очень непросто. В этом году гонка перенесена на более позднюю дату, но одно можно утверждать наверняка: так холодно, как в Лас-Вегасе, там не будет! Кроме того, в программу уик-энда входит спринт, поэтому у команд будет совсем немного времени, чтобы подготовиться к короткой гонке и квалификации, которые запланированы на субботу, и к воскресному Гран При. Прессинг обещает быть высоким.

Холодная погода в прошлый уик-энд стала одной из причин, из-за которых команда Mercedes была столь конкурентоспособной, что сама удивилась, а не только удивила соперников. Её высокие результаты стали весьма ярким примером того, насколько эффективно может работать машина на резине Pirelli, если удаётся точно «попасть в настройки».

Трасса в Лосаиле отличается высокими скоростями, быстрыми поворотами и отсутствием точек интенсивного торможения. Хотя в Mercedes уверены, что эта трасса подходит их машине, а Льюис Хэмилтон в 2021 году выиграл Гран При Катара, я считаю, что спор за победу поведут McLaren, Ferrari, и Red Bull.

Чемпион мира уже определился, но острое соперничество в командном зачёте продолжается. Именно от результатов в Кубке конструкторов зависит размер выплат, которые получит каждая команда из призового фонда Формулы 1. McLaren опережает Ferrari всего на 24 очка. Британской команде по силам удержать лидерство, но она не может позволить себе столкнуться с серьёзными проблемами или допустить сходы.

При этом очень напряжённая борьба идёт и за 6-е место Кубка конструкторов. Три команды – Haas, Alpine и RB разделены всего четырьмя очками, при этом цена вопроса весьма высока, и та из них, кто одержит верх, получит на 20-30 миллионов призовых больше!

Прогноз от Мики

Макс уже обеспечил себе титул, поэтому может расслабиться, но если машина позволит, то он продолжит претендовать на победы, причём теперь он может себе позволить сильнее рисковать. Он выиграл гонку в Катаре в прошлом году. Но настоящее сражение развернётся между гонщиками McLaren и Ferrari.

Ожидаю, что после не лучшего уик-энда в Лас-Вегасе Ландо Норрис и Шарль Леклер постараются выложиться по полной в борьбе за победу. Но Оскар Пиастри с Карлосом Сайнсом тоже не будут отставать и постараются помочь своим командам заработать как можно больше очков.

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