Бой за два титула? Хирн назвал возможного соперника для Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (22–0, 10 КО) столкнулся с проблемой – боксер остался без соперника на предстоящий поединок, который должен был состояться 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Оппонент Стивенсона – Уильям Сепеда (Мексика, 32–0, 27 КО) – получил травму и отказался от боя. Команда американского чемпиона экстренно начала искать других соперников – одним из кандидатов рассматривают обладателя титула WBO Дениса Беринчика (19–0, 9 КО) из Украины.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал потенциальные варианты: «Мы бы хотели провести поединок с Денисом Беринчиком и объединить пояса».

Если команда Стивенсона не сможет быстро найти оппонента, то будет вынуждена перенести бой чемпиона на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что Беринчик может выйти в ринг с топовым проспектом Кейшоном Дэвисом.

sport.ua