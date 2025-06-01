Хельмут Марко: Результаты Цуноды разочаровывают

Юки Цунода проводит седьмой этап в составе Red Bull Racing и в седьмой раз уступает напарнику в квалификации. В Барселоне Юки показал последнее время, что стало вторым подобным случаем для команды из Милтон-Кинса в этом сезоне после двадцатого места Лиама Лоусона в Китае.

Японский гонщик объяснил нехватку скорости проблемами с машиной, однако консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прямым текстом заявил, что его не устраивают результаты японского гонщика и большое отставание от Макса Ферстаппена.

Хельмут Марко: «Справедливости ради надо сказать, что на машине Юки другое днище, чем на машине Макса, и отличаются некоторые другие элементы. Но он сам их разбил! У команды не самая простая ситуация с запасными частями.

Судя по всему, как только дело доходит до квалификации, у Юки не получается прибавить. Макс справляется, а Цуноде требуется больше времени на адаптацию, когда мы меняем настройки машины.

Его результаты разочаровывают. В пятницу Цунода держался относительно недалеко от Макса, а в квалификации у него ничего не получилось. Нам предстоит всё проанализировать».

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