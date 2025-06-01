Ролан Гаррос. Касаткина победила десятую ракетку мира, Буассон – единственная француженка в 1/8 финала

На Открытом чемпионате Франции определяются участницы четвертого круга



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мирра Андреева (-, 6) – Юлия Путинцева (Казахстан, 32) 6:3, 6:1

Дарья Касаткина (Австралия, 17) – Паула Бадоса (Испания, 10) 6:1, 7:5

Лоис Буассон (Франция, WC) – Эльза Жакмо (Франция, WC) 6:3, 0:6, 7:5

Джессика Пегула (США, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия) 3:6, 6:4, 6:2

Дарья Касаткина (№17 WTA) впервые с июня прошлого года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга. Австралийка четвертый раз сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос и ее соперницей будет Мирра Андреева, которую она победила в прошлом году в финале турнира в Нинбо.

Лоис Буассон (№361 WTA) впервые вышла в 1/8 финала на турнире Grand Slam и стала самой низкорейтинговой участницей этой стадии на Ролан Гаррос с 2018 года, когда Серена Уильямс занимала 451-е место.

Джессика Пегула, которая будет следующей соперницей Буассон, попробует повторить свой лучший результат в Париже, который она показала три года назад. Тогда в четвертьфинале американка уступила будущей чемпионке Иге Швёнтек.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua