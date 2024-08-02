Олимпиада. Музетти обыграл олимпийского чемпиона в 1/4 финала, Алькарас продлил свою победную серию

На олимпийском турнире в Париже определяются участники полуфинальной стадии

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 11) – Александр Зверев (Германия, 3) 7:5, 7:5

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Томми Пол (США, 9) 6:3, 7:6(7)

Лоренцо Музетти сравнял счёт в очных встречах с Александром Зверевым (1-1), который три года назад выиграл золотую медаль на Играх в Токио. Музетти стал всего вторым итальянцем в Открытой Эре, который сыграет в полуфинале Олимпиады в одиночном разряде. В 1984 году, когда теннис вернулся в олимпийскую программу, третье место на турнире в Лос-Анджелесе занял Паоло Коне.

Карлос Алькарас выиграл уже 11-й матч подряд (стал чемпионом на Уимблдоне две недели назад). На третьей подряд Олимпиаде в полуфинале одиночного турнира сыграет представитель Испании. В 2016 году Рафаеэль Надаль проиграл в матче за бронзовую медаль в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году Пабло Карреньо Буста занял третье место на Играх в Токио.

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