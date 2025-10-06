Ухань. Марта Костюк против Каролины Муховой в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра стартует на турнире WTA 1000 в Китае. Матч против чешки Каролины Муховой пройдет вторым запуском на Корте №1 (начало ориентировочно в 07:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 06/10/2025): 240/147

Призовые за карьеру: $6,835,182



Дата рождения: 21/08/1996 (29 лет)

Место рождения: Оломоуц, Чехия

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2019 – Seoul)

Высший рейтинг WTA: 8 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06/10/2025): 322/158

Призовые за карьеру: $10,355,470

H2H: 0-1

2025 | US Open (GS) | хард | R4 | Мухова 6:3, 6:7(0), 6:3

История на турнире

Марта Костюк – 1/1 | Костюк в предыдущем сезоне дошла до третьего круга соревнований в Ухане.

Каролина Мухова – 0/0 | Мухова впервые выступает на турнире в Ухане.

Выступления на харде (на 06/10/2025):

Марта Костюк – 151/88 (21/12 в этом году)

Каролина Мухова – 176/80 (21/11 в этом году)

Котировки букмекеров:

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Ухане)

Марта Костюк – 28/19

Grand Slam – 5/4 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1, US Open – R4

WTA 1000 – 20/8 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча), Пекин – R4

WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1

Billie Jean King Cup – 3/1

Каролина Мухова – 22/14

Grand Slam – 5/4 | Australian Open – R2, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1, US Open – 1/4

WTA 1000 – 12/6 | Дубай – 1/2, Индиан-Уэллс – R4, Майами – R3, Монреаль – R4, Цинциннати – R3, Пекин – R4

WTA 500 – 3/2 | Линц – 1/2, Лондон – R2

United Cup – 2/2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, В, В, В

Каролина Мухова – П, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 8/9 | Костюк в этом году четыре раза играла с представительницами Чехии: проиграла Саре Бейлек на Ролан Гаррос и Каролине Муховой на US Open, и победила Катержину Синякову в Дубае и Маркету Вондроушову в Монреале.

Каролина Мухова – 14/6 | Мухова в текущем сезоне дважды встречалась с украинскими теннисистками: уступила Элине Свитолиной в Майами и обыграла Марту Костюк на US Open.

• Марта Костюк проведет 239-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На счету украинки 128 побед (54%).

• Каролина Мухова сыграет 220-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 144 победы (66%).

• Марта Костюк проведет 79-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На счету украинки 41 победа (53%).

• Каролина Мухова сыграет 74-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 50 побед (68%).

Победительница этого матча получит 23 450 долларов призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 860 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

