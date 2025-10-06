Стелла: Принципы команды важнее, чем просто очки

На старте Гран При Сингапура между гонщиками McLaren произошёл инцидент, чреватый определёнными последствиями, который, впрочем, не помешал британской команде досрочно обеспечить себе победу в Кубке конструкторов.

Руководство McLaren пообещало Оскару Пиастри провести тщательный анализ того эпизода, в том числе и потому, что австралиец считал несправедливым решение команды позволить Норрису сохранить позицию после того, как на первом круге гонки на выходе из 3-го поворота между оранжевыми машинами произошёл контакт.

Сам по себе инцидент не выглядел так уж драматично и не потребовал вмешательства со стороны McLaren или FIA. Однако его надо воспринимать не изолированно, а в контексте других эпизодов, происходивших по ходу сезона, когда руководство команды всё-таки считало необходимым вмешаться, чтобы характер сражения за титул был корректным и справедливым.

Но у Пиастри есть определённые основания сомневаться в том, что принципы справедливости соблюдаются в полной мере. Отчасти это признал и Андреа Стелла, когда комментировал итоги сингапурского уик-энда. По его словам, сохранять «единство рядов» очень важно, хотя и непросто.

«Каждый раз, когда мы начинаем разговор с гонщиками, всегда приходится напоминать самим себе, что предстоит решать очень сложную задачу, – приводит слова руководителя команды издание The Race. – Когда команда выступает в чемпионате, на самом деле вы не можете в равной мере учитывать интересы обоих гонщиков – просто потому, что устремления у каждого свои.

Это основополагающий принцип, на котором основан подход к гонкам, принятый в McLaren. Мы отстаиваем идею, что у гонщиков должно быть право соперничать. Действовать при этом нужно продуманно и последовательно.

Пока у меня были все основания гордиться тем, как Ландо и Оскар участвуют в этом процессе, ведь именно благодаря тому, что у нас такие гонщики, команде удаётся найти правильные подходы, несмотря на всю сложность ситуации.

Наш анализ событий уик-энда должен быть детальным и тщательным. Необходимо принять во внимание точку зрения обоих гонщиков, после чего мы сформируем единое мнение. На его основе мы поймём, сможем ли мы сохранить изначальную интерпретацию наших внутренних правил, или есть какие-то дополнительные факторы, которые мы должны учесть».

Со стороны инцидент в 3-м повороте выглядел вполне очевидным, и, вероятно, в McLaren будут не столько анализировать его обстоятельства, сколько выяснять, было ли со стороны Норриса нарушение тех самых «Papaya rules», т.е. правил внутрикомандной борьбы, о которых руководство команды договорилось со своими гонщиками больше года назад.

Тогда на Гран При Италии Оскар Пиастри весьма агрессивным образом опередил Ландо Норриса, и эта история активно обсуждалась и внутри McLaren, и в прессе. В основе этих правил лежит базовый принцип: никакой контактной борьбы на трассе.

Вчера Пиастри не убедили объяснения, что Норрису пришлось уворачиваться от машины Макса Ферстаппена, чтобы не допустить более серьёзных последствий, и по радио по ходу гонки австралиец сказал следующее: «Если ему, чтобы увернуться от другой машины, нужно врезаться в напарника, то это крайне неудачный способ уворачиваться».

Перевод реплики Оскара не вполне дословный, поскольку он употребил намного более экспрессивную лексику. Но надо отметить ещё один показательный момент: в McLaren не скрывают, что им приходится решать сложные задачи, неизбежно сопряжённые с тем, что оба гонщика претендуют на титул.

Как образно сформулировал Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, «когда что-то закипает, и мы это чувствуем, то давление из пузыря надо стравливать сразу же».

Именно поэтому Пиастри и Норрису позволено открыто выражать свои эмоции по радио, а не сдерживать их из корпоративных соображений. Именно поэтому гонщики могут открыто высказывать руководству команды свои претензии, но это происходит уже за закрытыми дверями.

Андреа Стелла надеется, что очередной такой разговор произойдёт до Гран При США: «При этом мы должны соблюдать осторожность, ведь ставки очень велики. Речь не только об очках в личном зачёте, но также о доверии наших гонщиков к тем принципам, на основе которых строится работа команды. А это ещё важнее, чем просто очки как таковые.

Поэтому в данном случае в процессе необходимого анализа мы будем действовать со всей возможной осторожностью».

